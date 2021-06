Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Episode 5 – La course de l’Allemagne jusqu’à la phase à élimination directe et les possibles changements de composition à venir; le nouveau look potentiel du Bayern Munich sous Julian Nagelsmann; et plus!

in

Bienvenue dans un autre épisode de l’échauffement du week-end ! Cela a été encore une autre semaine folle de nouvelles du Bayern Munich et de l’Allemagne.

Le Bayern Munich essaie de naviguer dans la fenêtre de transfert d’été pour terminer la planification de son équipe, tandis que l’Allemagne se prépare pour la compétition Euro 2021.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Comment l’Allemagne a réussi à dépasser la Hongrie et à se qualifier pour les huitièmes de finale. Quels changements de composition – et de formation – pourraient se produire pour Joachim Löw. Si Löw mettra sur le banc l’un de ses « Made Men ». Un aperçu du désir de Julian Nagelsmann de faire venir un arrière droit, qui sont les candidats et quels joueurs pourraient avoir du mal à s’intégrer dans un 3-4-3 potentiel en Bavière.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog et @TommyAdams71.

