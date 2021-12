Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 28 – Une réflexion sur le démantèlement du FC Barcelone par le Bayern Munich; Réflexions sur Joshua Kimmich; Les rumeurs pourraient affecter la ligne de fond du Bayern Munich à l’avenir; C’est toujours la conversation ensoleillée ; et plus!

Le Bayern Munich a connu une autre grosse semaine.

Après une victoire quelque peu controversée sur le Borussia Dortmund à Der Klassiker, les Bavarois ont affronté le FC Barcelone en Ligue des champions – et ont ensuite envoyé les Catalans faire leurs valises en Ligue Europa.

Alors que c’était la grande nouvelle de la semaine, nous en avons encore plus :

Un regard sur les retombées de la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone. Joshua Kimmich est aux prises avec les séquelles de son combat avec COVID-19, alors peut-être que les gens devraient le licencier en le martelant et espérer qu’il se sentira mieux bientôt. Quelques réflexions sur la rumeur de poursuite de Nico Schlotterbeck et ce que cela pourrait signifier pour le noyau actuel de défenseurs du Bayern Munich sur la liste – et en prêt. Un aperçu rapide de la nouvelle saison de It’s Always Sunny In Philadelphia et des autres comédies qui me font toujours rire aux éclats une ou plusieurs fois par épisode.

