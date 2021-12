Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 31 – Un aperçu des transferts potentiels vers et hors du Bayern Munich; Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec Niko Kovac à l’AS Monaco ; A Curb Your Enthusiasm lovefest; et plus!

Le Bayern Munich n’est pas sur le terrain, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas grand-chose à dire.

La grande nouvelle a surtout tourné autour du marché des transferts, mais aussi avec un ancien manager. Voici ce que nous avons sur le robinet pour l’épisode:

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.