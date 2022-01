Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 32 – Ce que Julian Nagelsmann du Bayern Munich devrait dire à son équipe avant Gladbach; Le dernier sur la saga des transferts de Kingsley Coman; et plus!

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide aperçu des raisons pour lesquelles Bayern Munich vs Gladbach est passionnant. Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.

