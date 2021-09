Bavarois Podcast Works: Avant-première – Allemagne vs Arménie

in

Avec la victoire de l’Allemagne contre le Liechtenstein, Hansi Flick est bien parti dans son mandat d’entraîneur de l’équipe nationale. Maintenant, les Allemands sont sur le point d’accueillir l’Arménie, qui occupe actuellement la tête du groupe J. Le capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer étant prêt à revenir pour celui-ci, nous espérons voir Hansi continuer à expérimenter avec sa formation pour trouver la bonne combinaison avant le prochaine coupe du monde.

Voici les points de discussion avant le match :

Comment l’absence de Thomas Muller nuit à l’Allemagne en ce moment. La recherche d’un attaquant et pourquoi le faux système 9 est un pis-aller. Hansi veut prouver que Timo Werner et Kai Havertz auraient dû être signés par le Bayern. Pourquoi Robin Gosens pourrait être remplacé dans la formation. Quelques expériences en perspective.

