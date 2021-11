Bavarois Podcast Works: Postgame Show – Bayern Munich 2-1 Dynamo Kyiv (Ligue des Champions)

Le Bayern Munich a dû se battre dans des conditions venteuses et contre une équipe embêtante du Dynamo Kyiv, mais a pu quitter l’Ukraine avec une victoire acharnée 2-1 en Ligue des champions.

Ce n’était pas toujours facile. Le froid, les conditions bâclées et la composition en patchwork ont ​​dû être surmontés et les Bavarois ont finalement pu surmonter tous les obstacles.

Voici ce que nous avons en attente :

Les conditions froides, neigeuses et inconfortables. Le fantastique but à vélo de Robert Lewandowski. Le moment où le Bayern Munich a décidé de prendre le relais. La nature insoutenable de jouer sans autant d’acteurs clés. Le risque d’usure sur des joueurs comme Lewandowski et Thomas Müller.

