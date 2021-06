Bavarois Podcast Works Postgame Show: l’Allemagne bat la Lettonie 7-1 lors du dernier match amical avant l’Euro 2020

in

L’Allemagne a offert un festival de buts à ses fans aujourd’hui avec une victoire fantastique sur la Lettonie. Parmi les buts marqués aujourd’hui, j’ai pensé que la frappe de Serge Gnabry était la plus brillante des sept ; le but était son 16e en 22 apparitions pour l’équipe nationale.

Voici quelques points de discussion sur le podcast :

La confiance de Kai Havertz l’a propulsé en avant ; il a fait un super match. Le mouvement de Joshua Kimmich et Thomas Müller a permis d’ouvrir des espaces pour le reste de l’équipe. Joachim Löw a collé avec trois à l’arrière; cela a fonctionné aujourd’hui, mais uniquement parce que l’opposition était la Lettonie. Mats Hummels a montré le genre de passes qu’il peut jouer avec sa passe à Serge Gnabry. Leroy Sané n’avait pas l’air le plus confiant mais a marqué un but.

