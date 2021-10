Bavarois Podcast Works Postgame Show: le Bayern Munich bat son rival direct pour le titre Bayer Leverkusen 1-5

Le Bayern Munich a donné au Bayer Leverkusen une leçon de football compact et magnifique à une touche en marquant cinq buts devant eux en première mi-temps. Robert Lewandowski a commencé la fête au début de la première mi-temps après que la ligne arrière de Bayer Leverkusen a laissé Dayot Upamecano ouvert pour mettre en place le n ° 9 du Bayern. Le Bayern a dû défendre un peu par la suite alors que Leverkusen cherchait un égaliseur. Cependant, la ligne de fond du Bayern ne serait pas violée et restait compacte, traitant facilement avec Florian Wirtz, Patrick Schick et Moussa Diaby.

Il y avait beaucoup de stars en première mi-temps pour le Bayern, mais Joshua Kimmich, pour la première fois depuis longtemps, a réalisé un match fantastique. Il a été solide cette saison, mais a montré aujourd’hui ce que Kimmich, un milieu de terrain tenant le ballon, peut faire à pleine puissance. Alphonso Davies a commencé et a incroyablement bien réussi; Leverkusen ne pouvait pas s’occuper de lui. Les buts du Bayern sont venus de Robert Lewandowski (2), Thomas Müller et Serge Gnabry (2).

