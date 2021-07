Bavarois Podcast Works Postgame Show: le Bayern Munich perd contre Napoli, 0-3, entre dans la saison rouillée

in

Julian Nagelsmann sera heureux que les matchs amicaux de pré-saison soient terminés après une nouvelle performance moyenne du Bayern Munich. Dans ce qui était une bonne nouvelle, de nombreux partants sont revenus et ont joué 45 minutes ou plus. Robert Lewandowski a été capitaine de l’équipe pour la journée; parmi les autres habitués figuraient Leroy Sané, Leon Goretzka, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, entre autres, Coman ne durera pas longtemps, se blessant au début de la première mi-temps et étant retiré pour Eric Maxim Choupo-Moting.

Il y a eu des occasions de Jamal Musiala, Serge Gnabry, Dayot Upamecano et Choupo-Moting en première mi-temps mais les équipes sont entrées en mi-temps 0-0. Julian Nagelsmann a effectué neuf changements pour entamer la seconde mi-temps. Les changements perturberaient le flux, en particulier à l’arrière, et le Bayern concéderait trois buts rapides au cours des 20 dernières minutes environ pour perdre 0-3.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, et plus encore.