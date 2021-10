Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la passionnante victoire 5-2 du Bayern Munich sur l’Union Berlin

Wow, c’était assez d’action pour durer 3 matchs. Le match du Bayern Munich contre l’Union Berlin en Bundesliga n’était rien de moins qu’un spectacle. C’est pour cela que les fans de football affluent dans les stades. Ce fut certainement un régal pour le football neutre et une grande victoire pour la Bundesliga. Les Bavarois sont sortis tous armés dans ce qui était une victoire décisive après la défaite chaotique contre Mönchengladbach en milieu de semaine. Cela devrait être un énorme coup de pouce pour le moral de l’équipe et devrait aider à stabiliser le navire de Nagelsmann, qui a dû faire face à des marées turbulentes ces derniers temps.

Il y avait beaucoup de points à discuter, compte tenu de la nature de bout en bout et mordante de ce jeu. Voici quelques-uns des principaux points abordés dans le module :

Le plan de jeu incroyable de l’Union et son style de jeu résilient et graveleux Robert Lewandowski le phénomène de propagande de Thomas Müller, et pourquoi il est le meilleur dans sa position Les problèmes du Bayern en matière de défense, en particulier le côté droit. Absence de Julian Nagelsmann sur le terrain et effets possibles sur le retour du Bayern à la victoire et l’importance de la victoire

