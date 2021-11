Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 2-1 du Bayern Munich sur le SC Freiburg

Les matchs contre le SC Freiburg sont rarement faciles ; mais le Bayern Munich a trouvé le moyen de battre l’équipe fribourgeoise de Christian Streich 2 – 1. Leon Goretzka, excellent ce jour-là, a ouvert le score ; Robert Lewandowksi a ajouté une seconde en retard, ce qui aurait beaucoup d’importance, car Fribourg obtiendrait un but en retard via Janik Haberer.

Voici nos points de discussion :

Les changements apportés par les deux entraîneurs L’importance de Leroy Sané et comment Julian Nageslmann le déploie dans l’équipe Le rôle évolutif de Robert Lewandowski dans cette équipe La position du SC Freiburg dans le classement et pourquoi ce n’est pas un hasard Ce que le SC Freiburg a vraiment bien fait dans ce match

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.