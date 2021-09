Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 3-0 du Bayern Munich sur le FC Barcelone

La Ligue des champions est en cours et le Bayern Munich a commencé sa campagne avec une grande victoire. Barcelone n’est peut-être plus ce qu’elle était, mais ce 3-0 était plus confortable que prévu, étant donné que le match s’est joué au Camp Nou et que le Bayern avait un calendrier épuisant pour celui-ci. Pourtant, les garçons de Nagelsmann ont envoyé leurs homologues catalans avec une relative facilité, enregistrant également une précieuse feuille blanche.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Dayot Upamecano et comment Nagelsmann a rendu la défense imprenable. Comment Nagelsmann a fait des ajustements pour contrer le 3-5-2 de Koeman. Analyser comment le Bayern a maintenu l’intensité tout en jouant malgré la fatigue. Pourquoi Jamal Musiala a eu une période extrêmement difficile contre les Catalans. Comment Robert Lewandowski et Thomas Muller semblent jusqu’à présent sous-utilisés par Nagelsmann. Les milieux de terrain du Bayern ont passé un mauvais moment contre le 3-5-2 du Barca, et c’est pourquoi Nagelsmann partage la responsabilité. Les fans de Barcelone sont plus que justifiés dans leur aversion pour Ronald Koeman – ses tactiques étaient bien trop négatives et il ne semble pas avoir de vision pour l’équipe.

