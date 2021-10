Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 4-0 du Bayern Munich sur Benfica

Le Bayern Munich vient de remporter une nouvelle victoire en phase de groupes de la Ligue des champions, marquant cette fois quatre buts rapides contre le géant portugais SL Benfica. Cela place les Bavarois en position dominante dans leur groupe avec neuf points sur neuf possibles. Julian Nagelsmann n’a pas pu disputer le match à cause d’une grippe soudaine, mais il sera heureux du résultat que ses garçons ont réussi à obtenir à l’Estadio da Luz, le même endroit où le Bayern a décroché le triplé il y a un peu plus d’un an.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Un récapitulatif de la formation extrêmement étrange du Bayern, composée d’un arrière-trois et d’ailiers asymétriques. Passer en revue les performances des joueurs par le haut, à commencer par la façon dont Leroy Sane a dépassé sa forme à Manchester City sous Julian Nagelsmann. Parler du premier départ de Marcel Sabitzer et de la façon dont vous ne pouvez pas vous empêcher d’être déçu par lui jusqu’à présent. Un rapide récapitulatif de tous les autres, y compris le passage à tabac de Robert Lewandowski d’Otamendi et de Vertonghen. Une analyse complète de ce qui ne va pas avec Benjamin Pavard et pourquoi les arguments utilisés pour le défendre ne tiennent pas la route. Réflexions de clôture sur les sous-marins et la feuille blanche.

