L’Allemagne a repoussé une équipe arménienne décousue pour une victoire 4-1 lors du dernier match de qualification de l’équipe pour la Coupe du monde.

Les Allemands ont pris les devants tôt et n’ont jamais regardé en arrière. Alors que l’Arménie était dure et robuste, elle a été complètement surclassée par l’équipe de Hansi Flick, qui fonctionnait sans plusieurs pièces clés.

Voici ce que nous avons en attente :

Un récapitulatif du match et comment l’Allemagne a pu s’arracher pour la victoire. Un regard sur la façon dont « l’effet Flick » a pris forme avec l’Allemagne. La nouvelle capacité de l’Allemagne à simplement s’occuper des affaires plutôt que de lettrer des équipes inférieures traîne. À quoi pourraient ressembler les choses pour l’Allemand.

