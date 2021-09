Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 4-1 du Bayern Munich sur le RB Leipzig

in

Le Bayern Munich a gagné et gagné avec style contre Red Bull Leipzig, les battant de manière convaincante, 1-4. La victoire était impressionnante pour diverses raisons, en particulier qui étaient les adversaires ; alors que Leipzig n’a pas particulièrement bien commencé la saison, ils étaient toujours la meilleure équipe offensivement dans tous leurs matchs, ne manquant que le produit final – ce n’était pas le cas aujourd’hui et avec une meilleure finition de Robert Lewandowski de tous, le Bayern aurait pu marquer plus .

Pour Leipzig, les choses ne s’enchaînent pas trop facilement sous Jesse Marsch ; son attaquant vedette, André Silva n’est pas encore tout à fait connecté avec l’équipe et de nouvelles recrues telles que Dominik Szoboszlai s’installent.

Statistiques:

Nombre total de tirs : Leipzig 10, Bayern 14

Tirs au but : Leipzig 4, Bayern 7

Possession : Leipzig 52,5, Bayern 47,5

*Statistiques avec l’aimable autorisation de whoscored.com

