Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 5-2 du Bayern Munich sur Benfica en Ligue des champions

Le Bayern Munich a remporté une victoire 5-2 sur Benfica en Ligue des champions dans un match qui aurait facilement pu être une marge de victoire de quatre ou cinq buts en faveur des Bavarois.

Benfica est sorti tôt, mais s’est donné un coup de poing et a laissé le Bayern Munich revenir dans le match. La seconde mi-temps a également été entièrement dominée par les Bavarois. Voici ce que nous avons en attente :

La formation de Julian Nagelsmann était sauvage. Certes, Lucas Hernandez et Niklas Süle étaient blessés, mais je n’avais pas prévu que Tanguy Nianzou serait appelé, trois ailiers (Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane), Thomas Müller sur le banc et aucun Jamal Musiala. La solide première mi-temps du Bayern Munich s’est terminée sur une note décevante avec le but de Benfica et le penalty manqué de Robert Lewandowski. Le bon début de deuxième mi-temps qui a ouvert la voie à la victoire. L’attaque offensive grouillante du Bayern Munich.

