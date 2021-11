Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire 9-0 de l’Allemagne sur le Liechtenstein

L’Allemagne n’a pas perdu de temps pour profiter d’un premier carton rouge contre le Liechtenstein et a remporté une victoire 9-0 malgré une formation de fortune.

Les choses se sont si bien passées que la star du Bayern Munich, Leon Goretzka, a même survécu à un coup de pied volant au visage relativement indemne. Les garçons de Hansi Flick sont devenus créatifs et cherchaient de nouvelles façons inventives de marquer, tandis que le Liechtenstein essayait simplement d’absorber l’assaut et de faire preuve de courage. Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur la gamme folle que Hansi Flick a déployée. Un récapitulatif de la notation. L’Allemagne était complètement dominante avant même le carton rouge. Quelques réflexions sur le reste de la raclée.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.