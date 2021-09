Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion de la victoire dominante de l’Allemagne 4-0 sur l’Islande

L’Allemagne a battu l’Islande 4-0 sur la route et a finalisé une pause internationale super impressionnante avec un record de 3-0, 12 buts marqués et aucun but autorisé – et le Bayern Munich avait plusieurs joueurs remplissant tous des rôles clés.

Les Allemands étaient à nouveau implacables dans leur attaque et essayaient constamment de trouver des moyens de marquer. Plus que tout, ce match était très amusant. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

L’impact significatif de Hansi Flick sur l’équipe et la façon dont il a fait la différence en tirant le meilleur parti de l’alignement. L’impressionnante stratégie offensive tout au long du match (même avec les nombreux ratés). Et, oh, à propos de ces ratés. Timo Werner, Kai Havertz et Ilkay Gundogan veulent sûrement tous récupérer ces occasions manquées. Pourtant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de tout cela … l’équipe avait l’air bien. Notre impression finale sur cet ensemble de jeux.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @TommyAdams71 et @bfwinnn.

Pour les dernières et meilleures actualités sur le football, les actualités du Bayern, les actualités allemandes et les rumeurs de transfert, assurez-vous de visiter www.bavarianfootballworks.com !