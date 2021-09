Bavarois Podcast Works: Postgame Show – Points de discussion sur la défaite du Bayern Munich contre le VfL Bochum

in

Le Bayern Munich a marqué sept buts lors d’une magnifique journée à Munich (enfin, un match à domicile !), montrant ses talents et s’amusant ! Le score à la mi-temps était de 4-0 grâce à des buts de Leroy Sané, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et un but contre son camp. La ligne de score a donné à Julian Nagelsmann la chance de reposer Alphonso Davies et d’amener Richards pour ses débuts.

Le Bayern a ajouté un cinquième de Robert Lewandowski, un sixième de Joshua Kimmich et un septième d’Eric Maxim Choupo-Moting; Le but de Choupo était son 50e but de sa carrière en Bundesliga, une étape importante.

Marcel Sabitzer et Bouna Sarr ont également obtenu des minutes sur le terrain ; Sabitzer, espérons-le, pourrait commencer contre Greuther Fürth mais, peut-être, Nagelsmann ne se sentait-il pas encore prêt.

Thomas Müller semblait avoir marqué un huitième; malheureusement, le but ne tiendrait pas à cause de VAR. Un but de Müller aurait été parfait pour conclure la journée, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui.

