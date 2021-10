Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion sur la défaite embarrassante 5-0 du Bayern Munich contre Gladbach dans le DFB-Pokal

Le Bayern Munich est sorti plat et l’a payé cher car il a subi une autre sortie au deuxième tour du DFB-Pokal.

D’une certaine manière, c’est plus douloureux que de perdre contre Holstein Kiel aux tirs au but.

C’est… je le jure.

Une formation curieuse et une mentalité léthargique ont conduit le Bayern Munich à être absolument blitzé par le Borussia Mönchengladbach lors d’une défaite 5-0. Le Bayern Munich n’a jamais semblé s’être pleinement investi pour en faire un match.

Voici ce que nous avons en tap (pas des taps… comme la chanson) :

La ligne de fond du Bayern Munich était absolument épouvantable à tous égards. L’offensive du Bayern Munich semblait confuse et frustrée. Comment une équipe si talentueuse en sort-elle si plate ? Tout le monde a un plan jusqu’à ce que vous soyez frappé au visage. Aller de l’avant … mais apprendre dans le processus.

