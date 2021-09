Bavarois Podcast Works Postgame Show: Points de discussion sur le limogeage par le Bayern Munich de SpVgg Greuther Fürth

in

Le Bayern Munich s’est débarrassé de la folle nouvelle qui a éclaté plus tôt dans la journée et a encore battu un autre adversaire de la Bundesliga. Cette fois, c’était SpVgg Greuther Fürth.

Le Bayern Munich a fait un gros effort offensif et n’a jamais été sérieusement défié défensivement. Au cours d’une saison pleine d’efforts dominants, les garçons de Julian Nagelsmann ont une fois de plus pris soin des affaires. Voici un bref résumé de ce que nous couvrons sur le podcast :

Un look un peu différent pour la formation de départ car la formation affichée ne ressemblait certainement pas à ce que nous avons vu sur le terrain. Ce malheureux carton rouge pour Benjamin Pavard. Le courage de SpVgg Greuther Fürth L’excellence continue de Thomas Müller et Joshua Kimmich (même s’il a besoin de repos).

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.