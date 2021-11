Bavarois Podcast Works: Preview Show – Augsbourg vs Bayern Munich (Hinrunde)

La trêve internationale est enfin terminée et nous sommes de retour dans les affaires de Bundesliga. Le Bayern Munich affrontera Augsbourg ce week-end, avec de nombreux joueurs clés qui ont réalisé des performances exceptionnelles pour leur pays. Oui, Augsbourg n’a pas été génial jusqu’à présent cette saison, mais ils ont les outils pour frustrer le Bayern, et leur bloc défensif compact pourrait être difficile à briser.

Cependant, avec les garçons du Bayern sous forme de buts libres, nous espérons qu’ils pourront marquer plus de buts tout en gardant une feuille blanche contre leurs rivaux bavarois. Un défi de taille, mais qui est certainement faisable, compte tenu de la forme et de la profondeur de cette équipe.

Voici les points clés abordés dans le podcast :

Un récapitulatif de la pause internationale et de la situation des joueurs du Bayern La forme du Bayern et d’Augsbourg avant le match La situation des blessures du Bayern Munich Joueurs clés et alignements prévus Une prédiction du score final

