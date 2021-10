Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich contre Bayer Leverkusen (Hinrunde)

Le Bayern Munich est de retour en action ce week-end contre le Bayer Leverkusen dans ce qui devrait être un match extrêmement amusant entre deux des équipes les plus excitantes de la Bundesliga.

D’un côté, vous avez le Bayern Munich, qui a roulé à travers toutes les compétitions jusqu’à se heurter à l’Eintracht Frankfurt. De l’autre côté, il y a une équipe de Leverkusen jeune et affamée avec l’un des joueurs les plus excitants de la ligue : Florian Wirtz.

Inutile de dire que cela devrait être une bataille. Voici ce que nous avons en attente :

La forme récente des deux côtés. Admiration pour le phénomène de chaque équipe : Jamal Musiala et Wirtz. Une supposition sur la composition de Julian Nagelsmann. Un pronostic sur le match.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

