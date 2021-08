Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich contre Bremer SV dans le DFB-Pokal

in

Le Bayern Munich affrontera Bremer SV dans le DFB-Pokal dans ce qui ne devrait (espérons-le) pas être une grande bataille.

Même sans Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, les Bavarois devraient pouvoir gérer leurs affaires de manière efficace. Quoi qu’il en soit, cela pourrait en fait être un match important pour quelques joueurs qui cherchent à se mettre en valeur. C’est ce dont nous discutons :

Un regard sur qui est dedans et qui est dehors. Un débat interne a été diffusé sur la question de savoir s’il s’agirait d’une configuration à trois ou à quatre. Pourquoi ce match est important pour des joueurs comme Corentin Tolisso et Leroy Sane. Il y a fort à parier que nous verrons Bouna Sarr partir. Un pronostic sur le match.

