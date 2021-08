Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich contre Hertha Berlin (Hinrunde)

in

Après avoir battu le FC Köln et le Bremer SV, le Bayern Munich s’est lancé ce week-end en Bundesliga avec le Hertha Berlin.

Les Bavarois accueilleront Die Alte Dame et devraient reposer certains joueurs clés. Robert Lewandowski et Leon Goretzka n’ont même pas fait le déplacement à Brême pour le match DFB-Pokal (et c’est probablement une bonne chose qu’ils aient été retenus compte tenu du score final de 12-0), ce qui pourrait être dangereux pour le Hertha Berlin.

Imaginez-vous face à Robert Lewandowski avec des jambes fraîches ?

Aïe.

Les choses pourraient devenir difficiles pour le Hertha Berlin. Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un rapide coup d’œil à la forme récente des deux côtés. Une estimation de la composition de Julian Nagelsmann pour le match. Un pronostic sur le jeu.

