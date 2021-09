Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt (Hinrunde)

in

Le Bayern Munich affrontera l’Eintracht Frankfurt en Bundesliga ce week-end et les Bavarois chercheront à rester chauds.

Le Bayern Munich est sur une course incroyable où tout ce que Julian Nagelsmann a touché se transforme en or. Die Roten peut-il continuer? Je parierais pour dire qu’ils le peuvent.

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode:

Un rapide coup d’œil à qui est sorti pour le Bayern Munich. La séquence de nuls folles dans laquelle l’Eintracht Frankfurt est mêlé. How Die Adler sont moins talentueux que ces dernières saisons. Une appréciation de Filip Kostic. Qui pourrait commencer pour le Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

