Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs FC Köln (Hinrunde)

Le Bayern Munich sera de retour en Bundesliga ce dimanche, et contre Cologne, il cherchera à poursuivre sur la lancée de sa passionnante victoire 3-1 contre Dortmund qui lui a valu la DFL Supercup.

Cologne a commencé la saison avec une victoire dominante 3-1 contre le Hertha Berlin, et ne sera donc pas un adversaire facile. Les défenseurs du Bayern auront les mains pleines avec l’attaque rapide de Cologne, mais les Bavarois ne sont pas en reste non plus et viseraient à troubler l’opposition avec un pressing intense et une attaque implacable. Lewandowski en particulier se dressera pour porter sa forme de buteur d’élite dans ce match.

Oui, Nagelsmann nous a montré une partie de ce qu’il pourrait réserver aux fans cette saison lors de la victoire contre Dortmund, mais il n’en reste pas moins qu’il n’a pas encore remporté de match de Bundesliga avec le Bayern (je sais, l’équipe n’en a joué qu’un jeu, mais quand même), et ce sera maintenant le meilleur moment pour gagner.

Voici ce que nous vous réservons :

Une introduction rapide (c’est mon premier pod, après tout !) Quelques points à retenir du match du Bayern contre Dortmund La forme des deux équipes entrant dans le match Les joueurs clés et les alignements prévus Une prédiction du score final

Et comme d’habitude, donnez votre avis et n’hésitez pas à montrer votre soutien dans les commentaires !

