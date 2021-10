Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs Hoffenheim (Bundesliga)

Après la victoire 4-0 sur Benfica en milieu de semaine, le Bayern Munich est (au sens figuré) en tête du monde. Et, comme d’habitude, Hoffenheim se cache juste au coin de la rue pour ramener les Bavarois sur terre. C’est normal pour le club basé à Sinsheim, qui est une épine dans le pied du Bayern depuis que Julian Nagelsmann les a sauvés de la relégation il y a toutes ces années. D’une certaine manière, Nagelsmann doit faire face au monstre qu’il a créé – et il doit le faire depuis la quarantaine, car il a été testé positif pour Covid-19.

Voici nos points de discussion avant le match :

Comment le joueur du Bayern, Chris Richards, impressionnera les patrons du club dans ce match. Considérations tactiques pour la formation avec Julian Nagelsmann qui devrait rater le match. À quoi pourrait ressembler le XI, de la défense vers l’avant. Alphonso Davies et Leon Goretzka pourraient-ils commencer ? Pourquoi il est grand temps pour l’entraîneur de lancer Jamal Musiala et de laisser Leroy Sane se reposer. Quelques réflexions finales sur ce que nous voulons voir du jeu.

