Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs Mayence 05 (Hinrunde)

Le Bayern Munich joue son troisième match depuis samedi dernier et après deux ÉNORMES victoires, il serait facile de penser que les Bavarois pourraient être prêts pour une déception.

Avec autant de joueurs clés et une énorme discorde contre son joueur vedette via le désordre du Ballon d’Or, les Bavarois pourraient bien jouer avec une puce sur leur épaule collective. Espérons que pour les fans du Bayern Munich, ce soit le cas. Voici ce que nous avons en attente :

Un aperçu de la position de chaque équipe dans le tableau. Une reconnaissance que la star allemande des moins de 21 ans Jonathan Burkardt mérite toute l’attention du Bayern Munch. Une estimation du line-up de Julian Nagelsmann. Un pronostic sur le match.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

