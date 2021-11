Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs SC Freiburg (Hinrunde)

Le Bayern Munich sera de retour ce week-end après avoir battu Benfica en UEFA Champions League. Face à eux, la seule équipe de Bundesliga à n’avoir pas encore affronté la défaite, le SC Freiburg. Christian Streich aurait sans aucun doute un tour ou deux dans son sac contre le Bayern de Nagelsmann, et espère que son Fribourg bien entraîné, qui siège confortablement à la 3e place du classement de la Bundesliga, pourra causer des problèmes aux Bavarois.

Ce sera une bataille tactique du plus haut calibre et sera encore un autre test important dans la première saison de Nagelsmann. Voici les points clés abordés dans le podcast :

Mon amour pour Fribourg et pourquoi elles sont si bonnes Un gros test pour Nagelsmann Bayern Les formes des deux équipes avant le match Les joueurs clés et les compositions prévues Une prédiction du score final

