Bavarois Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs VFL Bochum (Hinrunde)

La machine du Bayern Munich est sur une lancée, et après leur démolition de Barcelone, l’équipe de Nagelsmann cherchera à séparer une équipe de VFL Bochum inférieure à la normale pendant le week-end. Bochum vient de remporter un de ses 4 matches de Bundesliga, tandis que le Bayern Munich se lance dans le match après sa 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, cherchant à s’emparer de la première place du classement de Bundesliga, à condition que Wolfsburg perde des points.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Bochum. Voici les principaux points de discussion :

Le “nouveau look” de Nagelsmann Bayern La solidité défensive du Bayern La forme de Bochum avant le match Les joueurs clés de Bochum La composition attendue pour le Bayern et une prédiction du score

