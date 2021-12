Bavarois Podcast Works: Preview Show – Borussia Dortmund vs Bayern Munich (Der Klassiker)

Alors qu’une autre année mouvementée dans le football touche à sa fin, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se préparent à nouveau pour un match qui est sans aucun doute le plus important du football allemand. Les gens peuvent ne pas aimer le nom « Der Klassiker » parce que, techniquement, ce jeu n’est pas un derby classique – mais vous ne pouvez pas nier que le match a une histoire suffisamment convaincante pour être sa propre chose à ce stade. Il n’y a jamais eu de match entre le Bayern et le BVB qui soit considéré comme à faible enjeu, ce qui est bien pour les fans car les choses ne deviennent jamais ennuyeuses.

Voici nos points de discussion avant le match :

La situation des jeux fantômes en Allemagne et les rapports selon lesquels le Klassiker pourrait se retrouver avec une capacité limitée. Absents clés pour le Bayern Munich et le BVB, en particulier la situation avec Joshua Kimmich. Le retour d’Erling Haaland, et les problèmes qu’il pourrait causer à la défense du Bayern. Les problèmes du Bayern avec le milieu de terrain pour ce match, y compris les informations selon lesquelles Goretzka ET Kimmich pourraient être absents – qui les remplace et de quoi devons-nous nous inquiéter ? Pourquoi le gegenpressing est la kryptonite du Bayern et comment Dortmund pourrait exploiter cette faiblesse. Comment le BVB s’est comporté cette saison, y compris la performance décevante de Marco Rose. Une prédiction de score final pour le match.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

