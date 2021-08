Bavarois Podcast Works: Preview Show – Gladbach contre Bayern Munich (Hinrunde)

in

Nous y voilà!

Enfin, nous avons l’ouverture de la saison et le Bayern Munich affrontera le Borussia Mönchengladbach lors du match d’ouverture de la Bundesliga.

Peut-être plus que toute autre saison de mémoire récente, le Bayern Munich semble un peu vulnérable, mais heureusement pour les Bavarois, Gladbach fait face à ses propres problèmes. Les deux équipes ont de grandes attentes et les deux clubs ont embauché de nouveaux managers lorsque leurs anciens skippers sont partis après la saison dernière.

Alors que certains experts ont l’impression que Gladbach pourrait être l’équipe la plus profonde, il est indéniable que le Bayern Munich a un onze de départ capable de remporter plusieurs titres cette saison. Cela aura-t-il de l’importance lorsque ces deux équipes s’affronteront? Nous le saurons bientôt.

Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide aperçu des deux équipes. Une composition prévue pour le Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

