Bavarois Podcast Works: Preview Show – Gladbach vs Bayern Munich (DFB Pokal)

Le DFB Pokal est de retour et le Bayern Munich a un adversaire de cauchemar en réserve. Pour la troisième fois cette saison, Julian Nagelsmann doit affronter le Borussia Mönchengladbach d’Adi Hutter – une équipe qu’il n’a pas encore battu de manière significative. Le gardien des poulains Yann Sommer est le fléau des attaquants du Bayern depuis de nombreuses années maintenant, et lui et le reste de leur équipe chercheront à éliminer les Bavarois du 2e tour du Pokal pour la deuxième année consécutive.

Voici nos points de discussion avant le match :

Nos réflexions générales sur le matchup. Un aperçu de la forme de Gladbach, y compris les échecs tactiques de l’entraîneur Adi Hutter. Pourquoi Yann Sommer nous fait encore peur. Les manières spécifiques dont BMG peut nuire au Bayern Munich. Gladbach ciblera-t-il à nouveau Alphonso Davies ? Expliquer pourquoi Gladbach vs Bayern est comme un Togekiss vs Garchomp (Nintendo s’il vous plaît ne nous poursuivez pas). Que se passe-t-il avec Florian Neuhaus ? Quel joueur de Gladbach voulons-nous voir au Bayern (pas Neuhaus). Une prédiction de score pour le match.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

