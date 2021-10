Bavarois Podcast Works Preview Show —Le Bayern Munich affronte à nouveau Benfica en UEFA Champions League

Le Bayern Munich s’est rendu au Portugal, théâtre de sa victoire en UEFA Champions League en 2020, pour affronter Benfica lors de la journée précédente ; ils ont battu l’équipe portugaise, 0 – 4. Les buts sont arrivés très tard dans ce match avec l’inspiration de Leroy Sané.

Depuis lors, beaucoup de choses se sont déroulées; Le Bayern a été démantelé par le Borussia Mönchengladbach dans le DFB Pokal. La défaite, une défaite record pour les Bavarois, 5-0, a révélé des faiblesses dans l’équipe de Julian Nagelsmann, notamment l’incapacité de jouer avec une presse incessante. Bien que ce match ait été unique, la ligne de fond n’avait pas l’air trop solide contre Union Berlin non plus. Reste à savoir où va le Bayern à partir de là, bien que marquer des buts ne semble pas être un problème.

