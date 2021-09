Bavarois Podcast Works Preview Show — Le Bayern se rend à Greuther Fürth lors du derby de Bundesliga

in

Le Bayern Munich se rend à Greuther Fürth dans un derby bavarois ce week-end. Fürth est en bas du tableau avec un seul point à son actif, après avoir été battu par le VfB Stuttgart lors du week-end d’ouverture. Ils ont perdu contre le Hertha Berlin le week-end dernier après avoir marqué un but grâce à un penalty de Branimir Hrgota.

Dans ce podcast, nous examinons certains changements que Julian Nagelsmann pourrait apporter avant le match du Bayern contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions en milieu de semaine ; nous examinons également les difficultés de Greuther Fürth et comment nous pensons que ce match se déroulera. On se demande si Marcel Sabitzer pourrait bien démarrer et si Joshua Kimmich (halètement) pourrait se reposer !

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

