Bavarois Podcast Works: Preview Show – Que reste-t-il du Bayern Munich contre Gladbach (Rückrunde)

Nous avons enregistré ce podcast en partant du principe que le Bayern Munich affrontera le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

Cela arrivera-t-il vraiment ? Personne ne semble le savoir à ce stade, nous allons donc procéder comme d’habitude (bien qu’absolument rien ne soit normal en 2022 jusqu’à présent).

Quoi qu’il en soit, jetons un coup d’œil rapide à ce qui est prévu pour cet épisode (et ce serait choquant si la plupart des fans du Bayern Munich ne se dirigent pas directement vers le robinet pour regarder celui-ci):

Un regard sur qui est dedans et qui est dehors pour ce match. Pourquoi Gladbach pourrait être encore plus en désordre à ce stade que le Bayern Munich. Un peu d’excitation pour voir les jeunes du Bayern. Un pronostic sur le match.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

