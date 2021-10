Bavarois Podcast Works: Preview Show – Union Berlin vs Bayern Munich (Hinrunde)

Le Bayern Munich va devoir essayer de se débarrasser du méchant bombardement qu’il a reçu dans le DFB-Pokal contre Gladbach en se rendant dans la capitale allemande pour un match contre l’Union Berlin.

Avec des jambes lourdes – et potentiellement une confiance ébranlée – le Bayern Munich devra essayer d’atténuer la gêne qu’il ressent probablement après avoir été frappé par Die Fohlen.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de la forme des deux équipes. Un aperçu de la façon dont le Bayern Munich peut se remettre sur les rails. Une estimation de la composition potentielle du Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

