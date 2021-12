Bavarois Podcast Works : Spectacle d’après-match — Bayern Munich 5-0 VfB Stuttgart (Hinrunde)

C’était un effort professionnel du Bayern Munich en battant le VfB Stuttgart 5-0.

Les Bavarois ont peut-être parfois eu de la chance, mais ont profité de quelques solides performances individuelles pour l’emporter. Voici ce que nous avons en attente :

Un résumé du match. Un départ saccadé sur un mauvais terrain et une aversion pour l’utilisation du milieu de terrain central dans la préparation. La malheureuse blessure de Kingsley Coman. Une magnifique performance de Niklas Süle, qui vient d’enfermer n’importe qui près de lui. Le renouveau de Serge Gnabry et pourquoi il était important pour l’international allemand d’avoir une bonne performance. La nécessité d’une solide performance vendredi contre Wolfsburg.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

