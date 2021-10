Baxi Manresa agresse Karsiyaka et reste invaincu en Europe

26/10/2021 à 21:36 CEST

.

Le Baxi Manresa a pris d’assaut ce mardi la piste du turc Pinar Karsiyaka, a remporté sa troisième victoire en Ligue des champions, par 67-72, reste invaincu dans la compétition européenne et fait un pas en avant dans ses options pour jouer la phase suivante. Les manresanos ont mené le jeu à terme, puis voIls ont mieux maîtrisé les petits détails pour quitter la Turquie avec la victoire.

L’équipe turque a commencé beaucoup plus impliquée que l’équipe catalane, qui est entré dans le jeu très mal et concédant des paniers très faciles, notamment en peinture (14-8 min 5). L’équipe de Pedro Martínez est entrée en jeu et a bien mieux terminé la quatrième. Un partiel favorable de 6-8 dans les cinq dernières minutes lui a permis de revenir à deux points.

Le deuxième trimestre a commencé avec moins de rythme et un Baxi Manresa qui est rapidement entré en bonus après deux minutes de jeu (23-21, min 13). Le match s’est poursuivi jusqu’à la mi-temps avec un échange de paniers, mais toujours avec l’équipe Manresa en remorque et à une courte distance sur le tableau d’affichage.

Le jeu a repris avec des actions spectaculaires des deux côtés du terrain. Baxi Manresa a su s’élancer en profitant des défaites locales (38-42 min 25). L’équipe catalane a tenu le rythme pendant pratiquement tout le trimestreBien que l’équipe turque ait repris le contrôle du tableau d’affichage avec une course de 7-0 pour clôturer la période.

Baxi Manresa a mal commencé le dernier quart-temps, sans idées en attaque et avec un Mitchell, le centre local, causant beaucoup de dégâts dans sa surface. Les Turcs ont pris le rythme, mais, sur la base des triplés, l’équipe Manresa était encore très proche au tableau d’affichage (min 53-51 min 36).

Avec le score de 67-68 et 40 secondes à faire, l’attaquant de Pinar Michel Roll a raté son coup personnel et le gardien Thomasson a marqué deux lancers francs clés. Bonzie Colson a eu le coup pour forcer la prolongation, mais a raté et l’attaquant Chima Moneke a clôturé le match avec un lancer franc.

Fiche technique:

67. PINAR KARSIYAKA (20 + 15 + 20 + 12) : Tony Taylor (6), Sonsirma (-), Colson (8), M’Baye (14), Mithcell (18) – cinq de départ -, Blackmon (2) Durmaz (2), Agva (-), Korkmaz (3) , Roll (12) et Yildizli (2).

72. BAXI MANRESA (16 + 18 + 18 + 20): Dani Pérez (2), Thomasson (10), Valtonen (7), Maye (14), Sima (5), -cinq de départ-, Francisco (9), Rafa Martínez (5), Dani García (-), Steinbergs ( -), Moneke (10), Jou (6) et Bako (4).

Arbitres : Yohan Rosso (FRA), Oskars Lucis (LET) et Alexandre Deman (FRA). Ils ont éliminé le joueur local Tony Taylor pour cinq fautes

Incidents : match correspondant à la 3e journée de Ligue des Champions jouée au pavillon Spor Salonu à Karsiyaka.