BAXI Manresa lie le jeune attaquant Marcis Steinbergs

07/08/2021 à 17:51 CEST

Sport.es

Un autre renfort arrive au Nou Congost, en l’occurrence pour les postes intérieurs. Le jeune attaquant Marcis Steinberg joué un grand rôle avec la deuxième équipe de Gran Canaria, ce qui lui a permis de faire ses débuts dans la Ligue Endesa.

Marcis Steinbergs (Riga, Lettonie, 28 août 2001) Il arrive à BAXI Manresa pour renforcer sa peinture et poursuivre sa progression en tant que joueur.

C’est un “quatre” de 2,08 et il a déjà fait ses débuts en Endesa League avec Gran Canaria, et cela a fait 2 ans dans les catégories de formation de basket-ball d’état. Steinbergs signe un contrat pour deux saisons et deux autres en option.

Dans son passage à travers le LEB Silver, Steinbergs a joué en moyenne 28 minutes par match, marquant 10,3 points, aidant 1,1 fois et marquant 10,1. Ses débuts dans l’élite de l’État sont allés ànte Barça, jouant 11 minutes, marquant 2 points et capturant un rebond.