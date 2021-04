BAXI Manresa plonge davantage Bilbao dans un festival offensif

04/03/2021 à 22:27 CEST

.

BAXI Manresa a clairement battu RETAbet Bilbao Basket à Miribilla ce samedi, par 96-108 après une impressionnante offensive du début à la fin qui n’a pas pu arrêter l’équipe locale, qui n’était pas un talisman des couleurs rouge et blanc qu’elle portait pour encourager l’Athletic en finale de la Coupe.

BIL

HOMME

PANIER RETABET BILBAO, 96

(27 + 19 + 25 + 25): Hakanson (14), Jenkins (17), Serron (8), Zyskowski (10), Balvin (21) -partant cinq-, Rousselle (7), Brown (9), Alex Reyes (2), Miniotas (8), Huskic, Dos Anjos et Kjajic.

BAXI MANRESA, 108

(31 + 27 + 28 + 22): Ferrari (15), Rafa Martínez (3), Vaulet (2), Hinrichs (18), Sima (21) -partant cinq-, Dani García (2), Maison (9) , Janning (5), Eulis Báez (8), Eatherton (21) et Guillem Jou (4).

ARBITRES

Miguel Ángel Pérez, Arnau Padrós et Alfonso Olivares. Sans éliminé.

INCIDENTS

Match correspondant à la 29e journée de la Ligue Endesa joué à huis clos à la Bilbao Arena de Miribilla.

Ce n’était pas tant le succès du Pedro Martínez, ça aussi, mais la fluidité et la rapidité dans les transitions ce qui a décanté un choc que les manresanos ont fini avec autant de passes que de rebonds (27).

Dans ce flux catalan imparable (29/43 Q2 et 12/22 Q3), l’Américain Seth Hinrichs (18 points et 24 valorisation) et Scott Eatherton (21 et 19), mais surtout un Yankuba Sima (21 et 21) qui a fini comme le héros du match pour ses coéquipiers face à un rival qui souffrira pour rester.

Le pivot catalan, toujours en formation malgré ses 24 ans, ils sont restés raides avec un Ondrej Balvin à qui d’importants coups francs ont quelque peu gâché son énorme match (21, 12 rebonds, 9 fautes reçues et 36). Grand jeu également de la part du visiteur Frankie Ferrari (15, 6 passes et 18) et louable celui des locaux John Jenkins (17 et 18) et Ludde Hakanson (14).

Avec cette victoire Manresa reste dans la lutte pour entrer dans les play-offs pour le titre et Bilbao Basket manque quelques-unes des rares balles qui semblent être laissées pour échapper à une descente dans laquelle ils continuent pour un autre jour.

Les premières minutes paires (12-12) après un bon départ de Ferrari et Hakanson ont cédé la place à une première Stretch sur le tableau de bord de Manresa dans un 0-10 dirigé par l’inattendu et surprenant Sima (12-20).

Beaucoup de scores par les deux équipes et de nombreuses transitions en visite qui n’ont pas empêché les locaux ont avancé à la fin du premier quart-temps un affrontement avec les deux clairement au-dessus de 100 points (27-31).

L’ignifuge Rafa Martínez, en action

| .

Le score élevé a été maintenu au cours d’un deuxième quart-temps au cours duquel, dans un premier temps, des erreurs dans les lancers francs de Balvin ont empêché son équipe de prendre de l’avance (43-44) et, plus tard, un 3-14 avant la pause, paraphé par un grand dunk de Hinrich, a donné un large avantage à BAXI Manresa face à la seconde moitié (46-58).

Les visiteurs des vestiaires sont revenus déterminés à mettre fin à l’affrontement avec un succès colossal, tandis que parmi les locaux, seul Serron a répondu, même un peu touché. Ainsi, le jeu semblait décanté avec 50-67 et encore plus avec 60-79, avec Hinrich et Eatherton détruisant l’anneau de Bilbao.

Un 11-2 avec deux 3 points de Brown a donné de l’espoir au rojiblanco aujourd’hui à une minute de la fin dans un troisième quart-temps qui, néanmoins, fini 71-86 avec la technique Mumbrú au milieu. Bilbao Basket est revenu à la charge au dernier trimestre avec un 10-0 en deux minutes qui l’a rapproché de 5 points (81-85), mais une défaite de Jenkins et une erreur dans le tir de Zyskowski ont rendu les ailes à un Manresa qui a repris une bonne avance (83-96).

L’équipe locale a de nouveau approché huit points (88-96), mais Sima a continué à gagner de l’argent et il a condamné le match d’un surprenant tir à mi-distance qui a donné à son équipe 12 points à deux minutes de la fin (90-102) d’un match qui s’est terminé 96-108.