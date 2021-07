Baxi Manresa profitera encore une saison de Rafa Martínez

15/07/2021 à 12:34 CEST

L’escorte catalane de 39 ans, Rafa MartinezIl poursuivra une saison de plus à Baxi Manresa après l’avoir confirmé lui-même ce jeudi dans une vidéo de la Ligue Endesa.

Ainsi, le club catalan et la même compétition continueront de profiter du jeu de l’un des basketteurs espagnols historiques, qui disputera sa 20e campagne à l’ACB.

La continuité de Rafa Martinez Il est devenu un inconnu constant à la fin de chaque saison en raison de son âge (il est le quatrième joueur le plus âgé de la Ligue Endesa). Malgré tout, le gardien de Santpedor (Barcelone) a révélé plus d’une fois qu’il s’était très bien senti physiquement à la fin de la saison.

Curieusement, l’annonce de la continuité de Rafa Martinez Cela n’a pas été annoncé par Baxi Manresa en premier lieu, mais par la Liga Endesa elle-même dans une vidéo où apparaissent différents protagonistes, comme leur entraîneur, Pedro Martinez, ou l’attaquant du Valencia Basket Victor Claver, ainsi que l’ancienne légende du Barça Juan Carlos Navarro. Ils parlent de leur longue carrière pour terminer en confirmant qu’elle se poursuivra encore une année.

Au début de la vidéo, les protagonistes et anciens compagnons de Martinez Ils ont laissé entendre qu’il prenait sa retraite mais, à la fin, le joueur de Baxi Manresa apparaît et dit mot pour mot “Ça ne va pas être” pour annoncer qu’il est toujours actif. Ainsi, le Nou Congost pourra décerner une standing ovation à l’un de ses joueurs les plus titrés pour au moins une saison de plus.

Afin de Rafa Martinez La saison précédente s’est déroulée sans blessure et a disputé les 36 matchs de la Ligue Endesa avec Baxi Manresa. Avec une moyenne de 15,16 minutes par match, le Catalan a réussi à marquer 6,6 points avec 43,8% sur des tirs à trois points.

Une saison où Martinez Il a également réussi à battre un record individuel : ses meilleurs rebonds en un match, avec 8 contre Baskonia, qui était aussi le dernier match de la saison et dans lequel l’équipe Manresa s’est imposée 71-68.