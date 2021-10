BAXI Manresa remporte sa première victoire à domicile grâce à sa défense

10/03/2021 à 22:26 CEST

Baxi Manresa a remporté sa première victoire à domicile dans cette Endesa League, en battant Baskonia (74-67), dans un duel très égal, dans lequel sa bonne défense dans les derniers instants, il était décisif pour remporter la victoire.

BAXI

BAS

BAXI Manresa, 74

(22 + 15 + 18 + 19): Dani Pérez (7), Thomasson (4), Berzins (1) Maye (8) Sima (13) – cinq de départ – Francisco (-), Rafa Martínez (1), Dani Garcia (-), Jou (3), Moneke (15), Valtonen (16) et Bako (6).

Basconie, 67

(16 + 17 + 18 + 16) Granger (8), Marinkovic (11), Giedraitis (15), Sedekerkis (2), Nnoko (10) – cinq de départ – Kurucs (2), Fontecchio (12), Barrera (- ), Costello (7), Sissoko (-) et Enoch (-)

Arbitres :

Miguel Ángel Pérez Pérez, Vicente Bultó et David Sánchez Benito. Le joueur à l’extérieur Jayson Granger a été éliminé pour cinq fautes

Incidents :

match correspondant à la 4e journée de la Ligue Endesa joué dans le pavillon Nou Congost avec 3000 fans

ETe match a commencé avec beaucoup de rythme et d’échanges de paniers. Deux triples consécutifs du meneur local Dani Pérez ont brisé l’égalité et le Manresa a réalisé un revenu de cinq points. Malgré cela, les inexactitudes et les erreurs dans le soin du ballon ont amené Baskonia à égaliser à nouveau.. Un 9-0 partiel en faveur des locaux à la dernière minute pa permis aux Catalans de reprendre l’avantage avant de terminer quatrième.

Baxi Manresa a pris le rythme dans ce deuxième quart-temps avec une belle défense et en étant agressif pour attaquer la surface. La défense locale a compliqué l’attaque de Baskonia, qui a survécu grâce au succès du triple (34-31 min 17). Les locaux sont allés beaucoup plus sur la ligne des lancers francs que leur rival, mais ils ne savaient pas comment obtenir beaucoup de profit (54% avec 6/11 au premier semestre).

Plus d’intensité du Baskonia

Baskonia a augmenté l’intensité d’un cran au troisième quart et le score a été à nouveau égalisé. Les paniers ont été plus soufferts par les deux équipes dans un match où le rythme a été beaucoup ralenti par les fautes incessantes (43-43 min 25). L’équipe locale a réussi à avoir plus de succès dans les petits détails dans la phase finale de la pièce à garder le moindre avantage avant le dernier et dernier tour.

Les Catalans ont commencé à mener la charge et à réaliser une différence de plus de sept dans les trois premières minutes. Même comme ça, Baskonia ne s’est pas désengagé du jeu grâce à son succès extérieur (60-62 min 34).

Et c’est en deuxième partie de quart que la défense a fait la différence. Les locaux ont forcé sept défaites à l’équipe basque et cela a été décisif pour le Nou Congost profitez de la première victoire de la saison pour l’équipe Manresa à domicile.