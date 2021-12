Baxi Manresa reste intraitable en Europe

07/12/2021 à 20h42 CET

.

Baxi Manresa a remporté sa cinquième victoire en Ligue des champions après avoir battu le polonais Stal Ostrow sur le terrain pour rester invaincu dans la compétition. L’équipe catalane a montré une version chorale et décomplexée, puisqu’elle avait déjà assuré sa qualification pour le tour suivant avant de jouer le match.

STO

BMA

Stal Ostrow

(15 + 18 + 24 + 18) Simmons (7), Drechel (14) Palmer (13), Young (17), Loncar (2) -cinq départs– Florence (14) Zalucki (-), Mokros (1) et Andersson (7).

Baxi Manresa

(23 + 18 + 26 + 21) Dani Garcia (6), Thomasson (9), Valtonen (8) Moneke (16) Bako (10) – cinq de départ – Francisco (8), Rafa Martínez (11), Dani Pérez ( 2), Maye (7), Jou (6) et Sima (5).

Arbitres

Tomas Jasevicius (LIT), Geert Jacobs (BEL) et Semen Ovinov (Rus). Sans éliminé

Baxi Manresa est entré dans le choc avec tout et a affiché un départ 2-12 (min 4) avant le premier temps mort du technicien local. L’équipe polonaise a continué à être malavisée et à accumuler des pertes, mais a réussi à ralentir le rythme d’attaque des visiteurs. Malgré tout, l’équipe catalane a répondu à chaque triple local par un autre pour conserver l’avantage.

Au début du deuxième quart-temps, l’Ostrów trouvé dans l’escorte Drechsel (10 points en quart) à leur leader offensif pour égaliser (26-26 min 13). Baxi Manresa commençait à perdre de nombreux ballons et permettait aux locaux de prendre l’avantage (29-28 min 15). Après une phase d’erreur, les visiteurs ont rouvert avant la pause avec un partiel de 6-13 après le dernier temps mort.

Baxi Manresa est sorti après la pause alors qu’il la quittait : avec un partiel de 0-10 mettre plus de terrain entre les deux (33-51 min 23). L’équipe locale a de nouveau réussi à ce que la différence n’aille pas plus loin et a rendu le set avec un 24 à 16 pour clôturer le quart et égaliser davantage le match.

Bien que l’équipe polonaise ait mieux entamé le dernier quart-temps et menacé d’égaliser, Baxi Manresa récupérait sa meilleure version appuyée par la maîtrise du rebond (66-75 min 35). L’équipe locale n’a pas montré avoir de l’essence pour plus et les Catalans contrôlaient l’avantage pour remporter une nouvelle victoire.