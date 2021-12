Baxi Manresa, sur une lancée, cherche à se rapprocher de la Coupe à Gran Canaria

10/12/2021 à 20:12 CET

Le BAXI Manresa visite ce samedi (18h00) le champ Herbalife Gran Canaria, dans un duel direct entre deux équipes luttant pour se qualifier pour la Copa del Rey.

Les hommes de Pedro Martínez, septièmes du classement, affrontent leur poursuivant le plus immédiat. Les Catalans arrivent de bonne humeur après avoir remporté leur cinquième match en Ligue des champions, où ils restent invaincus après avoir battu Stal Strow (75-88).

Le dernier jour de la Ligue Endesa, Manresa a battu l’autre équipe canarienne de la compétition, Iberostar Tenerife, après une prolongation et un panier sur la corne du meneur Dani Pérez (95-93).

Améliorer en tant que visiteur

Malgré le bon moment de jeu qu’elle traverse, l’équipe catalane a le sujet en suspens d’améliorer ses performances à l’extérieur., où ils ont perdu 4 des 6 matchs disputés en Endesa League, le dernier contre UCAM Murcia (71-67).

Sur la situation de l’équipe, Le pivot de BAXI Manresa Luke Maye s’est démarqué lors de la conférence de presse avant le match que les mécanismes des équipements sont de plus en plus graissés.

« Nous jouons en équipe et nous sommes de plus en plus unis. La vérité est que nous devons être heureux, mais nous ne pouvons pas commettre l’erreur de ne pas vivre au jour le jour. On va bien, mais il y a encore beaucoup à faire & rdquor;, a-t-il souligné.

Balles récupérées

Le duel de ce samedi mesure deux des équipes qui récupèrent le plus de ballons de la compétition. BAXI Manresa est celui avec le plus (8,83 par match) et Gran Canaria est quatrième avec 3,25.

Dans la section individuelle, L’équipe Manresa a le troisième joueur le plus apprécié de la Ligue, l’attaquant Chima Moneke (18,4 par match).

BAXI se rend à Gran Canaria avec les 13 joueurs qui composent la première équipePar conséquent, l’entraîneur Pedro Martínez devra abandonner avant le match.