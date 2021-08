Bay Area Legends Blind Illusion sortira un nouvel album tant attendu, “Wrath Of The Gods”, en 2022

Disques de Cœur de Marteau a annoncé une coopération avec les légendes de la région de la baie de San Francisco ILLUSION AVEUGLE. Le nouvel album du groupe, “La colère des dieux”, arrivera en 2022.

ILLUSION AVEUGLEla programmation actuelle de comprend un membre fondateur Marc Biedermann (guitares et voix), ainsi que Tom Engrenages (basse), Doug Piercy (guitare; ex-PAÏEN) et Andy Galeon (batterie; ex-ANGE DE LA MORT).

Formé en 1979 par Biedermann, ILLUSION AVEUGLE avait une gamme extrêmement instable (Biedermann étant le seul membre constant) et a subi quelques changements stylistiques au cours de ses premières années.

ILLUSION AVEUGLEle premier album studio de , “L’asile de Sane”, est sorti en 1988.

Après être parti ILLUSION AVEUGLE, bassiste Les Claypool et guitariste Larry LaLonde a ensuite formé le groupe de funk metal psychédélique alternatif PRIMUS.

Biedermann réformé ILLUSION AVEUGLE en 2009 et en juillet 2010, le groupe sort son deuxième album, “Maître Démon”.

Guido Heijnens, Propriétaire de Disques de Cœur de Marteau, a commenté: “Quand j’étais jeune et que je me suis impliqué dans des types de métal plus extrêmes, mon premier amour était, bien sûr, le thrash metal. Bientôt, mon monde a été rempli de sons créés par METALLIQUE, MEGADETH, ANTHRAX et TUEUR. Et, bien sûr, du thrash metal allemand et du thrash metal de la Bay Area. Le son Bay Area m’a fourni des albums de TESTAMENT, LA VIOLENCE, PAÏEN, EXODE et aussi ILLUSION AVEUGLE et leur superbe album de 1988 « L’asile de Sane ».

“Avance rapide jusqu’en 2021 alors. ILLUSION AVEUGLE envoie les enregistrements de ‘La colère des dieux’ à Disques de Cœur de Marteau et ce qui est livré est un suivi logique de « L’asile de Sane »… du thrash metal de l’homme pensant, old school dans l’ambiance et plein des marques de fabrique du genre. Le groupe et le label décident donc d’unir leurs forces. Début 2022 Disques de Cœur de Marteau libérera ‘La colère des dieux’ et réédition « L’asile de Sane » en même temps (avec un disque bonus plein de démos des années 80).

“Attendez-vous au thrash metal de Bay Area : de superbes riffs, des solos de tueur et une base solide posée par la basse et la batterie. Plus de détails sur les formats exacts suivront en cours de route.”

