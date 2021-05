Bay Tree Holdings réduit sa participation dans Yes Bank de plus de 2%

Au cours du trimestre de mars de l’exercice 21, Yes Bank a rapporté une perte nette de Rs 3 787,75 crore. Il a vu de nouveaux dérapages d’une valeur de 11800 crore Rs au quatrième trimestre, avec 8.000 crore Rs provenant du livre de moratoire.

Bay Tree India Holdings, propriété de Tilden Park, a réduit sa participation dans Yes Bank de 2,08%, ce qui représente près d’un tiers de sa participation dans le prêteur. Selon les dépôts réglementaires, Bay Tree détient désormais une participation de 5,4% dans Yes Bank.

La réduction de la participation a été réalisée par le biais de ventes sur le marché libre en plusieurs tranches entre le 6 janvier et le 6 mai. Bay Tree était un investisseur de référence dans l’offre publique de juillet 2020 de Yes Bank (FPO) de 15 000 crore Rs.

Yes Bank a été réanimée au cours d’un long processus après que la Reserve Bank of India a imposé un moratoire sur elle en mars 2020 et remplacé son conseil d’administration. Le sauvetage a impliqué un certain nombre d’institutions du secteur financier se réunissant pour injecter des fonds propres dans la banque en manque de capitaux.

Au cours de la dernière année, la plupart de ces investisseurs ont réduit leurs enjeux. Entre mars 2020 et mars 2021, la participation de State Bank of India est tombée à 30% de 48,21%, ICICI Bank à 3,99% de 7,97%, Axis Bank à 1,96% de 4,78%, IDFC First Bank à 1,15% de 1,67%, Bandhan Bank’s à 1,2% de 2,39%, Housing Development Finance Corp’s à 3,99% de 7,97% et Kotak Mahindra Bank à 1,52% de 3,61%.

Au cours du trimestre de mars de l’exercice 21, Yes Bank a rapporté une perte nette de Rs 3 787,75 crore. Il a vu de nouveaux dérapages d’une valeur de 11 800 crores de Rs au quatrième trimestre, 8 000 crores de Rs provenant du livre de moratoire. Le ratio d’adéquation des fonds propres de la banque selon Bâle III s’établit à 17,5% au 31 mars. Le ratio Common Equity Tier-I (CET-I) s’établit à 11,2% à la fin du mois de mars.

Les actions de Yes Bank sur l’ESB ont terminé 0,23% plus haut que leur clôture précédente à Rs 13,16 mardi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.