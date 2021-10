Bayer Leverkusen vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, un test pour Nagelsmann, et plus encore !

La pause internationale est enfin terminée et Julian Nagelsmann fait face à un autre gros test dans sa carrière naissante au Bayern Munich. Le Bayer Leverkusen est l’équipe la plus en forme de la Bundesliga en ce moment, et les Bavarois doivent les vaincre pour conserver la première place. Le Bayern n’a pas de grosses blessures cette fois, mais sortir d’une pause est un énorme inconvénient – que les adversaires ne manqueront pas d’exploiter.

Même l’équipe de triple conquérante de Hansi Flick a perdu contre Leverkusen – comment s’en sortira Nagelsmann?

Nouvelles de l’équipe

Pas beaucoup de nouvelles de l’équipe pour le moment, ce qui est une bonne chose. Benjamin Pavard sera suspendu pour le match en raison de son carton rouge contre Greuther Furth il y a trois semaines, mais à part cela, Nagelsmann a une équipe presque complète. Même Corentin Tolisso est disponible pour la sélection, ayant finalement rejoint l’entraînement de l’équipe au cours de la pause.

Alors, comment l’entraîneur va-t-il aligner son équipe? Eh bien, ne vous attendez pas à des surprises en attaque – Nagelsmann a toujours fait confiance à Leroy Sane et Serge Gnabry sur les ailes, avec le duo habituel de Robert Lewandowski et Thomas Muller en haut. Jamal Musiala a peut-être une chance extérieure d’être dans le onze de départ, mais lui et Kingsley Coman seront probablement retenus au cas où le Bayern aurait besoin de plus de puissance de feu en seconde période.

Le milieu de terrain est également fondamentalement gravé dans la pierre, aucun des milieux secondaires du club n’étant incapable de déplacer Joshua Kimmich et Leon Goretzka de la formation. Il semble que Marc Roca et Michael Cuisance ne soient pas considérés comme assez bons par l’entraîneur, tandis que Tolisso vient tout juste de revenir d’une longue mise à pied pour blessure. Marcel Sabitzer a les meilleures chances de voir des minutes contre Bayer Leverkusen, mais il est également peu probable que l’Autrichien commence des matchs de si tôt. Nagelsmann reste muet sur les raisons pour lesquelles l’ancien capitaine du RB Leipzig n’a pas encore fait le XI.

Sans Pavard disponible, la défense est assez facile à prévoir. Lucas Hernandez et Dayot Upamecano devraient commencer en défense centrale, flanqués d’Alphonso Davies et Niklas Sule aux postes d’arrière. Pour Hernandez, cela pourrait être l’un des derniers matchs auxquels il joue avant d’être transféré au Prison FC, alors espérons qu’il réalisera une solide performance. Manuel Neuer, comme toujours, devrait être attendu dans le but.

Alors, à quoi ressemble cette gamme? Voici:

Autres options:

Musiala remplace l’un des ailiers. Sabitzer remplace Goretzka au milieu de terrain. Stanisic remplace Sule à l’arrière droit.

Le Bayern Munich est de retour en action ce week-end contre le Bayer Leverkusen dans ce qui devrait être un match extrêmement amusant entre deux des équipes les plus excitantes de la Bundesliga.

D’un côté, vous avez le Bayern Munich, qui a roulé dans toutes les compétitions jusqu’à se heurter à l’Eintracht Frankfurt. De l’autre côté, il y a une équipe de Leverkusen jeune et affamée avec l’un des joueurs les plus excitants de la ligue : Florian Wirtz.

Inutile de dire que cela devrait être une bataille. Voici ce que nous avons en attente :

La forme récente des deux côtés. Admiration pour le phénomène de chaque équipe : Jamal Musiala et Wirtz. Une supposition sur la composition de Julian Nagelsmann. Un pronostic sur le match.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!