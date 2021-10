Bayer Leverkusen vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

La trêve internationale est donc terminée et le Bayern Munich est de retour. Le Bayer Leverkusen étant sans doute l’équipe la plus en forme de Bundesliga en ce moment (et à égalité avec le Bayern aux points), Julian Nagelsmann fait à nouveau face à un énorme test avant un match de Ligue des champions en milieu de semaine.

Bien que le Bayern n’ait pas de grosses blessures à venir dans ce match, de nombreux joueurs clés seront fatigués en raison de leurs engagements internationaux. La quasi-totalité du contingent allemand, la plupart du contingent français et des joueurs clés comme Alphonso Davies et Robert Lewandowski ont tous joué des minutes importantes pour leur pays au cours des dernières semaines. Comme toujours, Nagelsmann devra maintenir un équilibre prudent entre les minutes et l’intensité – voyons comment il s’en sort.

